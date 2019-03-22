iPhone в пролёте? Дизайн Samsung Galaxy S11+ покорил поклонников

Сегодня, 08:56 \\ Техно

Этот телефон «разорвет» конкурентов, уверены эксперты.

Новости о крупнейшем мобильном проекте Samsung на слуху последние полгода. Связанные с компанией разработчики и дизайнеры предоставляют общественности секретные сведения о текущей разработке и намерениях компании. На основе таких слухов был подготовлен новый дизайн грядущего смартфона. Судя по реакции поклонников, он их просто покорил.

На сайте разработчиков данного концепт-дизайна есть основная информация о том, что из себя будет представлять новинка, которая будет презентована в 2020 году. Смартфон будет оснащен мощным процессором Snapdragon 855, что является неотъемлемым показателем для флагмана. Оперативной памяти у телефона будет 10 Гб. Как и подобает флагману, у него будет четыре объектива фотокамер (48 Мп, 12 Мп, 12 Мп, 12 Мп). Такое разнообразие дает пользователю выбор режимов съемки и пространство для творческой реализации.

Посмотревшие данное видео пользователи были поражены красотой исполнения и формфактором нового смартфона. Они отмечали привлекательный экран с невероятно тонкими рамками. Помимо этого, пользователи положительно отзывались о дизайне новой фронтальной камере-плавнике. Стоит отметить, что данный концепт не отображает истинный дизайн Galaxy S11+, а лишь собран по утечкам и рассказам от самой компании Samsung.

Глядя на будущий флагман корейской компании, эксперты неодобрительно кивают в сторону Apple. Ее будущие смартфоны, в частности iPhone 11, выглядят не так впечатляюще и вызывают множество вопросов. Фанаты данных телефонов уже сейчас предвкушают разочарование от данного телефона. Их не устраивает то, что дизайн и «начинка» не изменились в лучшую сторону. Пользователей смущает квадратная зона с тремя объективами в углу смартфона. По их словам, такое решение выглядит неприемлемым.

«Может оказаться так, что Galaxy S11+ будет значительно превосходить по пользовательским симпатиям. Если окажется так, то новый iPhone может оказаться в пролете», - заявил эксперт.

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Автор - Андрей Доброверов
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