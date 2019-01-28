«А как же Москва?» В Сети возмутились введением городской ленты «ВКонтакте»

Популярная социальная сеть создала ленту новостей для Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Разработчики «ВКонтакте» запустили новый поток городских новостей. Теперь пользователи социальной сети имеют возможность отыскать информацию, которая относится к их региону: новости, афиша событий, записи организаций, творческие публикации. На данный момент новую фишку можно увидеть в Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: именно в этих городах работают технические представители соцсети.

Для новостной ленты создана отдельная вкладка, которая станет доступной после указания на своей странице города из программы. В тестовом режиме будут доступны только те новости, которые отобрали представите социальной сети. В дальнейшем каждый пользователь сможет опубликовать свою информацию, если она не будет нарушать правила «ВКонтакте».

В социальной сети пользователи возмутились введение городской ленты для этих городов. Некоторые юзеры сделали замечание: «А как же Москва? Почему нововведение началось не со столицы?». Остальные пользователи поддерживают новинку. Возможно, новости соцсети увеличат количество аудитории пабликов, что поможет жителям узнать, чем живёт их город.

Представитель медиа-сферы социальной сети Екатерина Якушева отметила, что городские ленты являются первым шагом программы региональных представителей. Разработчики отбирали проекты и новости, которые будут в свободном доступе для пользователей.

Напомним, что команда соцсети уже создавала тематические ленты, которые освещали международные спортивные соревнования.