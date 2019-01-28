«А как же Москва?» В Сети возмутились введением городской ленты «ВКонтакте»

Сегодня, 22:10 \\ Техно

Популярная социальная сеть создала ленту новостей для Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Разработчики «ВКонтакте» запустили новый поток городских новостей. Теперь пользователи социальной сети имеют возможность отыскать информацию, которая относится к их региону: новости, афиша событий, записи организаций, творческие публикации. На данный момент новую фишку можно увидеть в Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: именно в этих городах работают технические представители соцсети.

Для новостной ленты создана отдельная вкладка, которая станет доступной после указания на своей странице города из программы. В тестовом режиме будут доступны только те новости, которые отобрали представите социальной сети. В дальнейшем каждый пользователь сможет опубликовать свою информацию, если она не будет нарушать правила «ВКонтакте».

В социальной сети пользователи возмутились введение городской ленты для этих городов. Некоторые юзеры сделали замечание: «А как же Москва? Почему нововведение началось не со столицы?». Остальные пользователи поддерживают новинку. Возможно, новости соцсети увеличат количество аудитории пабликов, что поможет жителям узнать, чем живёт их город.

Представитель медиа-сферы социальной сети Екатерина Якушева отметила, что городские ленты являются первым шагом программы региональных представителей. Разработчики отбирали проекты и новости, которые будут в свободном доступе для пользователей.

Напомним, что команда соцсети уже создавала тематические ленты, которые освещали международные спортивные соревнования.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Причина землетрясений в отливах? Учёные выяснили, что «толкает» тектонические плиты

До этого считалось, что толчки должны происходить во время приливов, но ответственность...

Ожоги, повреждения глаз и мозга. Капсульный порошок опасен для детей

Содержимое капсул для стирки концентрированнее и токсичнее мыла и моющих средств.

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.

Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

Дешево и сердито. Названы 3 лучших ноутбука до 30 000 рублей

Аппараты способны выполнять как повседневные, так и игровые задачи.

Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Атомные часы: NASA запускает систему слежки в космосе

Устройство позволит по времени передачи сигнала определять расстояние. Так исследователи...

«Не обновляйте телефон»: Эксперты назвали 5 привычек, которые вредят смартфону

Эти простые правила помогут увеличить срок службы гаджета, заявляют специалисты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ