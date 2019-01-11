Новый «Царь бомжей»: Xiaomi Mi 9 втоптал в грязь Redmi K20 Pro

Mi 9 лучше лежит в руке, обладает быстрым внутренним накопителем и имеет улучшенную защиту от падения — Gorilla Glass 6.

Ценовая политика данных моделей одинаковая: Redmi K20 Рro и Xiaomi Mi 9 стоят $360.

Дизайн гаджетов. По мнению эксперта, Redmi K20 Pro является одним из самых красивых смартфонов на современном рынке мобильных устройств. Redmi обладает крутыми переливами и выезжающей камерой. Xiaomi Mi 9 имеет более «стандартный дизайн»: камера, похожая на «яблоко», и капля, которую установили практически все гаджеты. Однако Xiaomi Mi 9 обладает лучшими тактильными качествами: приятнее лежит в руке, тоньше на 1,2 мм и на 20 г меньше Redmi K20 Pro.

Mi 9 кроет К20 наличием инфракрасного порта. Также Xiaomi обладает улучшенным виброоткликом, который не стыдно «отнести» к флагманам.

Дисплей. На экране K20 Pro полностью отсутствуют всевозможные вырезы. Mi 9 же имеет «каплю» в верхней части экрана. Устройства обладают одинаковым профилем цветопередачи, однако K20 Pro имеет более яркие цвета, что при длительном использовании «выедает» глаза. Mi 9 имеет Gorilla Glass 6, К20 Pro — Gorilla Glass 5. Это означает, что смартфон Xiaomi обладает лучшей защитой при падении.

Эксперт провёл 40-минутный тест на теплоотвод. Новый флагман Xiaomi показал лучшие результаты. Особенно это важно для игроманов.

Внутренний накопитель Mi 9 также втоптал в грязь Redmi K20 Pro: скорость записи файлов на внутренний носитель была в более чем в два раза выше. То есть, постоянная память в Xiaomi Mi 9 быстрее.

Эксперт заявил, что в K20 Рro на чем-то экономят: это более бюджетный смартфон, слабый теплоотвод и медленный накопитель.

Камера. Дополнительные модули в Xiaomi Mi 9 круче, чем в Redmi K20. Mi 9 захватывает больше деталей и лучше показывает баланс белого.

Аналитики отметили, что каждый гаджет обладает своими определенными фишками, поэтому делать выбор нужно отталкиваясь от своих предпочтений. По мнению эксперта, именно Xiaomi Mi 9 — полноценный «царь бомжей».