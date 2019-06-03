«Сочная обновка»: ТОП-10 фишек iOS 13 приятно порадовал пользователей

Пользователей наконец избавили от надоедливой панели регулирования громкости.

На прошедшей недавно конференции WWDC 2019 компания Apple представила новую версию своей мобильной операционной системы – iOS 13. Обновление было встречено неоднозначно, так как не все желания пользователей были воплощены. Но эксперты решили составить ТОП-10 фишек, которые все-таки приятно порадовали пользователей.

№ 10: «Тёмная тема». Тенденция на тёмное оформление приложений теперь официально поддержано Apple. Компания на системном уровне дает возможность поменять оформление на темное. Помимо этого, разработчикам теперь доступна возможность менять оформление своих приложений непосредственно под iPhone. Специалисты напоминают, что темное оформление меньше тратит заряд аккумулятора.

№ 9: Клавиатура со свайпами. Apple усовершенствовала набор текста, добавив возможность набирать текст движением пальца по нужным кнопкам. Система сама распознает то, что пользователь собирается написать и выводит это на экран.

№ 8: «Hello, Siri». Усовершенствованный голосовой помощник теперь говорит не заготовленными фразами, а составляет предложения при помощи алгоритма машинного обучения. Диалоги с ней теперь стали более реальными и «живыми». Увы, но данное нововведение пока доступно только в США.

№ 7: Новая Apple Музыка. Новое приложение стало еще удобней. Например, пользователь теперь не сможет несколько раз добавить одну и ту же композицию. Во время прослушивания текст песни «приятно» двигается вместе с ней, словно в караоке. «Оформление выглядит просто идеально на темной теме», - говорят пользователи.

№ 6: Доступ к геопозиции. Теперь у пользователя появилась возможность включать геопозицию в приложениях всего на один раз. До этого проблема заключалась в том, что отслеживание геопозиции продолжалось даже после использования приложения, что сильно тратило заряд аккумулятора. Помимо этого, теперь гораздо легче будет проходить поиск утерянного телефона: информация о местонахождении передается всем телефонам через облако, даже если аппарат выключен.

№ 5: «Логин через Apple». Компания предоставляет возможность регистрироваться на сайтах, оставляя логин и пароль Apple ID. Данная возможность может быть полезной, ведь компания заботится о конфиденциальности и сохранности данных пользователей с самого её основания.

№ 4: Ускорение Face ID. Скорость разблокировки выросла в два раза. «Проблем с разблокировкой не было и раньше, но теперь это просто нереально быстро», - говорят пользователи.

№ 3: Редактор видео. Теперь появилась возможность изменять ориентацию отснятого видео. Помимо этого, можно наложить подавление шума, добавить фильтры или отредактировать резкость. Также компания переработала раздел «Фото», улучшив организацию.

№ 2: Индикатор громкости. Теперь это небольшой слайдер сбоку экрана. Данное нововведение было весьма желательным всем, кто хотя бы один раз регулировал громкость во время просмотра видео на старой версии, ведь тогда индикатор перекрывал большую часть экрана.

№ 1: Входящий звонок. Эксперты заявляют, что в beta-2 входящий звонок будет в виде Push-уведомления, которое не будет прерывать процесс работы, как это было раньше. В первой версии обновления такого нововведения нет, но если оно появится, то будет просто великолепно, говорят пользователи.

«Новый фишек в новой версии просто море. К моменту релиза будет известно еще больше всяких ништяков, но уже сейчас можно догадаться, что это будет просто самая сочная обновка», - комментирует блогер.