Ни Samsung, ни Huawei не смогли: Эксперт рассказал о причинах провала складных смартфонов

Сегодня, 02:21 \\ Техно

Основной ошибкой была гонка первенства, в которой никто не выиграл, считают пользователи.

Первая информация о вероятном появлении на рынке мобильных раскладных гаджетов появилась еще в 2012 году. С тех пор было множество патентов и секретной информации о грядущем выходе первого такого аппарата. Все пользователи обращались к компании Apple, говоря о том, что она проиграла гонку инноваций, и сейчас ее «поглотят» новые раскладные телефоны. Эксперт рассказал о том, как гонка за данной технологией привела компании Samsung и Huawei к провалу.

Спустя семь лет секретной разработки обе компании, как по команде, заявляют о выходе своих первых складных смартфонов. У Samsung это был Galaxy Fold, а у Huawei – Mate X. Как и полагается крупным компаниям, Samsung первым делом разослала копии своих телефонов блогерам, чтобы получить первые хвалебные рецензии, заявляет эксперт. Но все сразу пошло не по плану: люди стали массово заявлять о поломках. Компания приняла решение отложить выпуск и доработать телефон. Так продолжалось несколько месяцев, а блогеры были вынуждены оправдывать компанию, напоминая зрителям о том, что промахи бывают и у других, намекая на Apple. Говоря о причинах провала у Samsung, эксперты отмечают их чрезмерную спешку, которая привела к недоработкам и поломкам оборудования. Теперь уже будет сложно вернуться в колею и восстановить репутацию, заявляют эксперты.

С такой же проблемой столкнулся и Huawei, но тут масла в огонь подкинули и США со своими санкциями. Эксперты полагают, что в китайской компании нашли революционный способ проектирования смартфонов, что и стало, в какой-то степени, мотивом для санкций. Теперь судьба Mate X стала совсем призрачной. Эксперты полагают, что Huawei столкнулась с еще большими трудностями, чем Samsung, хотя у нее, судя по заявлениям, новинка обещала быть куда перспективней.

Такой неудачный старт означает конец эпохи складных смартфонов еще в самом её начале. Эксперты отмечают, что ни одна компания теперь не захочет ввязываться в подобные проекты, глядя на неудачный опыт Samsung и Huawei. Да и не очень понятна необходимость и актуальность подобных аксессуаров у пользователей. Вероятно, складные смартфоны увидят свет, но лишь спустя несколько лет, уверяют эксперты. Сейчас компании не смогли продемонстрировать подходящий уровень технологического развития, чтобы сделать их продукты качественными и востребованными.

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Автор - Андрей Доброверов
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