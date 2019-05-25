Уже не тайна: Секретный самолёт готовится к первому полёту в США

Сегодня, 22:06 \\ Техно

Самолет Celera 500L может нарушить баланс на международном рынке авиационных перевозок.

Немецкая компания Otto Aviation Group уже более десяти лет занимается разработками секретного самолёта Celera 500L. В мае в аэропорту Южной Калифорнии были замечены тестовые испытания инновационного изделия. Однако подробная характеристика нового самолёта до сих находится под грифон «секретно». Специалисты говорят, что аппарат уже готовится к первому полёту.

По данным экспертов, для управления самолётом достаточно одного лётчика. Отмечается, что аппарат сможет взлететь в любой аэродромной площадки. Аналитики США утверждают, что расходы на эксплуатацию будут минимальными, из-за чего машина может занят лидирующие позиции на существующих авиалиниях.

По предварительным данным, самолёт сможет развивать скорость до 820 км в час. Максимальная высота — до 20 км. Расход топлива на 68 км составит 3,8 литра. Эксперты отметили, что производительность Celera 500L в 10 раз выше существующих авиационных аппаратов.

Для сравнения, популярный одномоторный самолет Pilatus PC-12 может подняться до 10 км в высоту, максимальная скорость — 600 км в час, а потребление топлива составляет 3, 8 литра на 8 км.

Самолёт обладает каплевидным фюзеляжем, что улучшает эффективность аэродинамики, а композитные материалы в составе борта сохраняют лёгкость аппарата. Уже не тайна, что эта машина «перевернет» международный авиационный рынок.

Подробности строения, дату выпуска в массовое производство разработчики не разглашают. Авиалинии ожидают нового конкурента в своих рядах.

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Автор - Ксения Вишневская
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