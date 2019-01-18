Создатель легендарной «Игры престолов» взялся за разработку видеоигры Elden Ring

Сегодня, 15:25 \\ Техно

Игра будет доступна для PS4, Xbox One и персональных компьютеров. Местом действия станет Скандинавия в средние века. 

О легендарной «Игре престолов» знают все, этот сериал не смотрел разве что ленивый. Теперь же в Сеть попала информация о том, что создатель фантастической истории Джордж Мартин взялся за разработку компьютерной игры Elden Ring. Новинка будет представлена на выставке Electronic Entertainment Expo. 

Что касается видеоигры Elden Ring, в создании также участвовала технологическая  компания Bandai Namco, которая специализируется на этом. Предполагается что компьютерная игра выйдет для приставок PS4 и Xbox One и персональных компьютеров. Другой информации пока что нет. 

Если верить слухам, то местом действия станет Скандинавия в средних веках. Игроки получат возможность передвигаться на лошадях, убивать властителей крепостей и приобретать уникальные способности. 

Если говорить о популярности игры, то нельзя предугадать, произведёт ли Elden Ring фурор. Аналитики отмечают, что поклонники «Игры престолов» должны оценить, поскольку те, кто уже «подсел» на сериал, будут искать хоть что-нибудь, связанное с ним. И это хорошая возможность собрать аудиторию. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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