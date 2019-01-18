Создатель легендарной «Игры престолов» взялся за разработку видеоигры Elden Ring

Игра будет доступна для PS4, Xbox One и персональных компьютеров. Местом действия станет Скандинавия в средние века.

О легендарной «Игре престолов» знают все, этот сериал не смотрел разве что ленивый. Теперь же в Сеть попала информация о том, что создатель фантастической истории Джордж Мартин взялся за разработку компьютерной игры Elden Ring. Новинка будет представлена на выставке Electronic Entertainment Expo.

Что касается видеоигры Elden Ring, в создании также участвовала технологическая компания Bandai Namco, которая специализируется на этом. Предполагается что компьютерная игра выйдет для приставок PS4 и Xbox One и персональных компьютеров. Другой информации пока что нет.

Если верить слухам, то местом действия станет Скандинавия в средних веках. Игроки получат возможность передвигаться на лошадях, убивать властителей крепостей и приобретать уникальные способности.

Если говорить о популярности игры, то нельзя предугадать, произведёт ли Elden Ring фурор. Аналитики отмечают, что поклонники «Игры престолов» должны оценить, поскольку те, кто уже «подсел» на сериал, будут искать хоть что-нибудь, связанное с ним. И это хорошая возможность собрать аудиторию.