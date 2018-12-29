Бесполезный кусок пластика? Apple распродаёт свои популярные смартфоны с огромной скидкой

Акция и дополнительный кэшбэк позволят сэкономить до 20 тысяч рублей.

Компания Apple выпустила свои флагманские смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в сентябре 2018 года. На старте продаж ценник устройства с максимальной комплектацией превышал $2 тыс. Про ажиотаж вокруг устройств знали даже те, кто не интересуется миром технологий.

Однако прошло время и интерес к iPhone утих. Флагманы других компаний стоят существенно ниже, предлагая при этом аналогичный, а порой и более выигрышный функционал. Сеть полна нелестных комментариев касательно последних iPhone, в которых пользователи говорят, что «Айфон бесполезный кусок пластика».

Сеть сотовой связи МТС устроила распродажу в своём фирменном магазине электроники. Наибольшие скидки получила продукция компании Apple. Так, при покупке флагмана iPhone XS Max можно сэкономить от 3 до 12 тысяч рублей. Использование дополнительного кэшбэка позволит покупателю сохранить еще 6 — 10 тысяч рублей.

Аналитики считают, что такой «ценопад» обоснован падением у покупателей спроса на устройства. Политика ценообразования Apple заставляет пользователей тратить большое количество финансов на обновление смартфонов и покупку фирменных аксессуаров, несовместимых с другими устройствами. Конкуренты в лице Samsung и Huawei представляют более дружелюбные для пользователей устройства, не завышая при этом ценники.

Представители сетей продаж электроники понимают данный факт и начинают потихоньку «сливать» устройства Apple. Усугубила ситуацию презентация WWDC, на которой был представлен компьютер Mac Pro, ценник на который в максимальной комплектации будет равен порядка $70 тыс. Компании электроники хотят «слезть с иглы одобрения Apple», потому что понимают, что цена высокая, но новые устройства будет только расти, а спрос падать.