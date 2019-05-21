«Мы потеряем власть»: Запрет для Huawei разрушит монополию Google на рынке

Сегодня, 11:12 \\ Техно

Санкции вынуждают китайскую компанию разрабатывать свою операционную систему.

Технологическая война между США и Китаем продолжает набирать обороты. В американском правительстве обосновывали запрет на продукцию Huawei технологической и информационной безопасностью. Но на последней встрече представителей Google и правительства США стало известно, что такой запрет очень вредит компании, подрывая ее монополию на владение мобильной операционной системой.

Запрет для Huawei предполагает и полное прекращение поддержки Android в смартфонах данной компании. Без операционной системы телефоны попросту не смогут работать. Для китайской компании это означает то, что ей необходимо произвести собственную систему, иначе её ждет крах.

Новая система выйдет уже в августе-сентябре 2019 года и будет называться «Hongmeng OS» для китайского рынка и «Art OS» для всего остального мира. Сообщается, что Huawei уже создала 1 миллион копий смартфонов с данной системой для тестирования. Та скорость, с которой китайские разработчики сумели создать совершенно новую операционную систему, поражает. Компании потребовалась всего пара месяцев, чтобы разработать и зарегистрировать технологию. Это настораживает представителей Google, ведь такие умельцы могут просто «задавить» их своей продуктивностью и технологической оснащенностью.

В Google заявляют, что китайский производитель больше не зависит от их операционной системы. Запрет привел к тому, что на рынке операционных систем появился еще один мощный игрок, который обязательно будет конкурировать с Android и разрушит их монополию. В данный момент доля устройств с Android в мире достигает 87%. Если компания хочет разработать телефон, то она просто обязана выбирать Android. Теперь у них может появиться еще один выбор. «Запрещая другим компаниям использовать наши технологии, мы вынуждаем их разрабатывать собственные. Из-за этого мы теряем власть над ними», - заявляют представители Google.

Действительно, американское правительство хотело показать всю свою мощь, выписав Huawei серьезный пакет санкций, но, похоже, просчитались. «Держи друзей близко, а врагов – еще ближе», - цитируют известное высказывание эксперты.

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Автор - Андрей Доброверов
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