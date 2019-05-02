Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Сегодня, 08:57 \\ Техно

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Лидирующий производитель мобильных телефонов испытывает большие трудности с удержанием пользователей, заявляют эксперты. На момент выхода первого iPhone ему не было равных. Сейчас же ситуация совершенно иная, ведь прогрессировать компания перестала практически совсем. Помимо этого, у людей начинает складывать впечатление, что продукция от Apple весьма сильно переоценена. Экспертами были названы несколько причин не покупать новый iPhone 11.

Деньги на ветер. Огромная цена – самый известный синоним к телефонам Apple. Производитель буквально сходит с ума, назначая цены на свои новинки. Последняя цена на флагманский iPhone может доходить до 160 000 рублей, что является немыслимой суммой для многих. Помимо этого, спорным является и тот функционал, который подается в таком дорогом чеке. Большинство функций и возможностей, которые свойственны другим телефонам, попросту отсутствуют в iPhone. Чего только стоит многострадальная многозадачность, которую пользователи ждут с самого первого телефона Apple.

Экосистема. Ни для кого не секрет, что данные телефоны мало приспособлены к работе с другими устройствами, сделанными другими компаниями. Покупая iPhone, вам просто придется купить к нему еще и MacBook, ведь скинуть фотографии на компьютер с Windows у вас просто так не получится. Покупая любую продукцию от Apple, вы обрекаете себя её пожизненное использование, заявляют специалисты.

«Заплатил? Плати еще». Этот принцип Apple отточила до совершенства. Мало того, что стоимость телефона приобретает уже просто космические масштабы, так пользователю приходится делать дополнительные траты, без которых комфортное использование телефона просто невозможно. Пользователю iPhone необходимо покупать не только физические аксессуары, вроде переходника для наушников или сами наушники с футляром, но и совершать внутренние покупки в системе Apple. «Не хватает памяти – покупаем iCloud, хочется послушать музыку – покупаем подписку на музыку, хочется смотреть фильмы – покупаем. И так во всем», - негодуют пользователи.

У пользователей складывается впечатление, что с них просто собирают дань. Если такая тенденция сохраниться, а прогрессирование в плане технологий и инноваций прекратится окончательно, то компанию ждет неминуемое разочарование пользователей, которые приведет к их потере.

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Автор - Андрей Доброверов
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