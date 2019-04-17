«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

В индустрии мобильных телефонов продолжается серьезная гонка между компаниями. Каждая пытается стать особенной и удивить своими новшествами публику. Такое удалось и китайскому телефону Nubia Red Magic 3 от ZTE – первому геймерскому смартфону с разрешением видео 8к и встроенным вентилятором.

Смартфон выпущен в решительных красных тонах с резкими линиями корпуса, как и подобает любому геймерскому продукту. Специалисты заявляют, что ему будет по силам любая, даже самая ресурсоемкая игра. За такую производительность приходится платить сильным нагревом аппарата, но тут на помощь приходит еще одно новшество – вентилятор. Забор воздуха происходит с боковой части и проходит сквозь корпус, охлаждая топовый процессор Snapdragon 855. Производители заявляют, что вентилятор потребляет всего 1% заряда аккумулятора.

Батарея у смартфона тоже внушительная – 5000 мАч. Такой объем просто необходим для продолжительного игрового процесса. Помимо аккумулятора, большой размер также и у экрана - 78.5 mm x 171.7 mm x 9.7 mm. Разрешение для такого телефона является достаточно высоким и составляет 2340 на 1080 пикселей. Камера у китайского телефона 48 Мп, которая показывает отличные фото с естественными цветами.

Самой главной особенностью данной новинки является возможность снимать видео в 8к. Для такого разрешения еще даже не начали массово выпускать телевизоры, заявляют специалисты. В данный момент на рынке только освоились мониторы с разрешением в 4к. Отмечается, что за такой мощный и «навороченный» телефон производители планируют брать всего 28 000 рублей. Nubia Red Magic 3 - первый смартфон с разрешением съемки 8к. Такой дешевый аппарат с отличными характеристиками, вероятно, составит конкуренцию даже лидерам рынка.

«8к за 28к? Это же очень низкая цена для него. Китайцы не перестают удивлять», - заявляют пользователи сети.