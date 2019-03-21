Они передают личные данные юзеров третьим лицам.

80% желающих изменить фигуру людей отказываются от помощи диетологов и спортивных инструкторов в пользу фитнес-приложений. В наше время существует множество мобильных программ, способных подсчитать потраченные калории за день, показать пульс и дать рекомендации относительно похудения. Многие из них действительно эффективны. Пользователи массово говорят, что с помощью фитнес-трекеров действительно можно лишиться избыточной массы тела. Подобные устройства еще на раскрыли весь свой потенциал, но у экспертов уже возникают подозрения к этим девайсам.

Вопрос в том, куда передаются личные данные пользователей. При получении доступа к ним можно узнать всё о лечении владельца, сколько он платит за медицинскую страховку и прочую конфиденциальную информацию. На протяжении какого времени хранятся эти данные, кому они передаются, как обезопасить себя — вот вопросы, которые задают себе юзеры.

Фитнес-приложения оказались опасными для пользователей, поскольку они сливают информацию сторонним лицам. Например, есть удобная программа Polar Flow, которая определяет уровень физической активности человека. Это приложение показывает местоположение владельца гаджета на виртуальной карте, все места, посещаемые им. При желании любой может узнать, где его найти при наличии выхода в интернет. Американским военным уже запретили использовать данную программу.

Остальные фитнес-приложения тоже способны передавать конфиденциальные сведения третьим лицам. Поэтому эксперты советуют не использовать настоящую информацию, показывать выдуманные имена и возраст. Однако даже это не поможет надёжно замаскироваться от мошенников.