Фитнес-приложения оказались опасными для пользователей

Сегодня, 22:08 \\ Техно

Они передают личные данные юзеров третьим лицам.

80% желающих изменить фигуру людей отказываются от помощи диетологов и спортивных инструкторов в пользу фитнес-приложений. В наше время существует множество мобильных программ, способных подсчитать потраченные калории за день, показать пульс и дать рекомендации относительно похудения. Многие из них действительно эффективны. Пользователи массово говорят, что с помощью фитнес-трекеров действительно можно лишиться избыточной массы тела. Подобные устройства еще на раскрыли весь свой потенциал, но у экспертов уже возникают подозрения к этим девайсам.

Вопрос в том, куда передаются личные данные пользователей. При получении доступа к ним можно узнать всё о лечении владельца, сколько он платит за медицинскую страховку и прочую конфиденциальную информацию. На протяжении какого времени хранятся эти данные, кому они передаются, как обезопасить себя — вот вопросы, которые задают себе юзеры.

Фитнес-приложения оказались опасными для пользователей, поскольку они сливают информацию сторонним лицам. Например, есть удобная программа Polar Flow, которая определяет уровень физической активности человека. Это приложение показывает местоположение владельца гаджета на виртуальной карте, все места, посещаемые им. При желании любой может узнать, где его найти при наличии выхода в интернет. Американским военным уже запретили использовать данную программу.

Остальные фитнес-приложения тоже способны передавать конфиденциальные сведения третьим лицам. Поэтому эксперты советуют не использовать настоящую информацию, показывать выдуманные имена и возраст. Однако даже это не поможет надёжно замаскироваться от мошенников.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

 Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ