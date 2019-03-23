Прикоснулся и смартфон «сдулся»: Хакеры считывают звук касания пальца к экрану, чтобы вычислить пароль

Сегодня, 19:01 \\ Техно

Новое шпионское ПО точно распознаёт по звуку, в каком месте экрана было касание, а потом передаёт информацию мошенникам.

Хакеры вышли на новый уровень. Теперь они могут не глядя понять, что вы нажимаете на сенсорном дисплее. Об этом сообщили шведские и британские специалисты, изучающие кибернетические атаки. Благодаря специальному вредоносному приложению, которое жертва устанавливает на свой смартфон, злоумышленники через микрофон устройства считывают звук касания пальца к экрану. Программа позволяет понять, в каком именно месте палец коснулся дисплея. Этого хакерам достаточно, чтобы вычислить пароль.

Специалисты провели исследование, в ходе которого были протестированы различные устройства. Робот, пытающийся угадать пароль, допускал погрешность, но не высокую. Четырёхзначный пин-код он угадывал с точностью 74% после десяти попыток. В более сложных кодах погрешность была выше. 30% удачных случаев в двадцати попытках. Но и это ещё не всё. Данная система может распознавать некоторые слова. По словам учёных, исследования будут продолжаться, чтобы получить возможность разработки защитной системы. Эксперты предупреждают всех владельцев гаджетов быть аккуратнее, чтобы не получилось так: «Прикоснулся и смартфон сдулся».

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Автор - Антон Словацкий
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