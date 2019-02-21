Apple облизнётся: Samsung интригует запуском 6G

Интернет индустрия «золотое дно», за которым будущее, и Samsung это прекрасно осознаёт.

Современные технологии достигают немыслимых высот и с каждым днём всё больше напоминают скачки лучших лошадей за единственным призом – одобрением покупателей. На рынке Интернет есть несколько удачных позиций для развития, которые всегда в тренде. Пока мир постепенно переходит с системы 4G на 5G, компания Samsung интригует запуском 6G. Трудно поверить, что настолько продвинулась одна из самых востребованных корпораций мира и подвинула «яблоко? Ничего странного, подчёркивает ряд экспертов.

«Забудьте 5G - Samsung выходит впереди игры со своими исследованиями в 6G. 5G - уже старая новость для Samsung, поскольку новый исследовательский центр передовых коммуникаций компании начинает исследования 6G», - говорится в Сети после сообщения от Samsung.

«Нынешняя команда по стандартам телекоммуникационных технологий была расширена, чтобы начать ведущие исследования сети 6G», - заявил представитель компании в интервью Korea Herald (через TechRadar).

Samsung пытается выйти на рынок телекоммуникационного оборудования с помощью своего комплекта 5G, и хотя сейчас он не является основным конкурентом, он опережает игру, ориентируясь на 6G. Если предположить, что Samsung интригует неспроста «ранним» запуском 6G, то Apple откровенно облизнётся от потери своих позиций на рынке. Пока ещё рано делать прогнозы, но эксперты предвидят настоящую гонку за позициями лидера и «первооткрывателя» 7G.