Microsoft готовит обновленное приложение для Xbox

Windows станет дополнением для консоли, повышающим ее функциональность.

Представители Microsoft объявили о разработке нового приложения Xbox на ПК. Этот шаг является частью плана компании по увеличению доли на рынке консолей.

Как сообщается, программа сможет обрабатывать больше информации с консоли. В частности, в нее интегрировали мессенджер XBox Live, позволяющий общаться с другими игроками, и подыскивать игроков для совместных партий. При этом часть игровой информации с консоли будет доступна на ПК.

О том, что Microsoft готовит обновленное приложение Xbox, стало известно вчера из заявления в блоге компании. Так, новинка может получить название Console Companion, а ресурсоемкость программы снизят за счет ориентации на облачные сервисы.

Напомним, в мае Microsoft и Sony заключили соглашение о сотрудничестве в сфере консолей и сервисов распространения игр. Не исключено, что новая программа для XBox станет основой будущего сервиса.