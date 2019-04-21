Новый флагман от Huawei получит четыре камеры

Сегодня, 11:33 \\ Техно

Основная камера Nova 5i получит 4 модуля. В конце июня новинку представят.

Пока официальные представители китайской марки молчали, инсайдеры раскрыли характеристики новинки. Так, Мукул Шарма в своем Twitter-аккаунте разместил характеристики новинки. Ввиду того, что прошлые инсайды Шармы относительно смартфонов Redmi K20 оказались верны, новая утечка вызвала интерес.

Главным новшеством стали четыре камеры. До того, как были рассекречены характеристики новинки, специалисты считали, что новый флагман от Huawei получит четыре камеры. Это подтверждает утечка Шармы. Так, основной модуль получил 25-Мп сенсор от Sony. По традиции, его дополняет широкоугольный объектив с матрицей в 8 мегапикселей, третий модуль — это ToF-камера, позволяющая изменить параметры съемки. Судя по разрешению в 2 мегапикселя, четвертая камера тоже служит для улучшения качества снимков.

В основе смартфона лежит чипсет Kirin 710, работающий с 7 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя составляет 128 ГБ, которые можно дополнить благодаря слоту microSD. Экран основан на технологии IPS, что исключает какие-либо вырезы — вероятно, фронтальную камеру вынесут на подвижный модуль. Разрешение 5,8-дюймового дисплея — 1080×2310 пикселей, а емкость аккумулятора достигает 3900 мАч — необходимый минимум. Не исключено, что новинка получит возможность быстрой зарядки.

По мнению аналитиков, новинку выпустят 28 июня — одновременно с презентацией «стандартного» Nova 5.

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Автор - Сергей Ковалев
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