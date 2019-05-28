80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Ограничительные меры Вашингтона не повлияли на популярность смартфонов Huawei. Согласно последним статистическим данным, 80 млн владельцев гаджетов обновили прошивку мобильных устройств компании до EMUI 9 и продолжают это делать. По прогнозам экспертов, к концу июня данный показатель возрастет до 100 млн юзеров. В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.

EMUI 9 пользуется спросом, поскольку оболочка делает более удобным взаимодействие владельца с гаджетом. Пользователи применяют жесты для навигации. С EMUI 9 ускоряется обработка графической информации. GPU Turbo снижает потребление электроэнергии на 30%. Быстрота манипуляций с графикой увеличивается на 60%.

Huawei предоставляет доступ магазину приложений и прочим ресурсам Google, хотя её отношения с США в рамках торговой войны нельзя назвать хорошими. Компания получила право обновлять ОС до Android Pie 9. На данный момент производитель из Поднебесной активно расширяет список аппаратов, которые могут освежить оболочку до EMUI 9.