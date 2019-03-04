Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Сегодня, 16:49 \\ Техно

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.

11-дюймовый планшет iPad Pro отличается продвинутым дизайном и множеством функций. Гаджет позволяет совершать навигацию с помощью интуитивно понятных жестов. Огромный дисплей величиной во всю переднюю часть iPad Pro делает изображение великолепным. Он точно передает цвета, поэтому видео на экране смотрятся изумительно. Теперь же вышла новая операционная система iPadOS, которая превращает планшет Apple в полноценный компьютер. Пользователи ожидают, что в связи с изменениями, страницы в веб-браузере Safari станут выглядеть более реалистично. В iPadOS появились несколько новых жестов для редактирования.

iPad Pro отлично подходит для работы в режиме выполнения многих функций одновременно. Благодаря приложениям пользователь открывает сразу несколько окон. В iPadOS виджеты перенесли на домашний экран, чего давно желали юзеры. В 2019 году Apple не планирует осуществлять поддержку трекпада и мыши в своём планшете. Эти устройства пригодятся тем, кто не может с легкостью пользоваться жестами для навигации. Таким образом Apple попыталась объединить в одном гаджете планшет и ноутбук.

iPad Pro применяет технологию FaceID для доступа к устройству с помощью лица. Планшет функционирует на базе процессора A12X Bionic.

Это позволяет нарастить графическую работоспособность в два раза. Гаджет содержит пару камер. Одна отлично подходит для сканирования документов, а вторая – для селфи. Масса устройства составляет порядка 680 граммов.

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Автор - Николай Самойлов
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