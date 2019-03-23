Тухлятина вместо новинки: Xiaomi «пичкает» устаревшим цветным режимом владельцев смартфонов с OLED

Сегодня, 15:11 \\ Техно

Не прошло и трех лет, как китайский гигант предложил пользователям Always On Display, который давно доступен на Samsung и LG.

Вчера на странице исполнительного директора Лэй Цзюня в соцсети Weibo появилось сообщение, в котором топ-менеджер рассказал о новых функциональных возможностях смартфонов Xiaomi с экранами OLED. Пользователи прошивки MIUI наконец-то дождались возможности активировать цветной режим Always On Display. При этом на экране можно увидеть одновременно два часовых пояса, что должно очень порадовать людей, которые часто бывают в командировках за границей.

В добавок к Always On Display, совсем скоро разработчики «чужих» приложений добавят темную тему, которую сейчас поддерживают 16 приложений в MIUI на Android 9 Pie.

Новость уже оценили в Сети. Мнение комментаторов сводится к тому, что Xiaomi «пичкает» устаревшим цветным режимом владельцев смартфонов с OLED выдавая за ноу-хау, которое в 2017 году уже было доступно на некоторых моделях Samsung и LG. Таким образом, вместо новинки вышла тухлятина, которой уже никого не увидишь.

 

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Автор - Шура Аш
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