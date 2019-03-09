Как тебе такое Тим Кук? Новые смартфоны Samsung получат графические процессоры AMD

Архитектура RDNA от AMD заменит графические процессоры Mali, считают аналитики.

AMD лицензирует свою графическую технологию для использования ее в будущих мобильных чипах Samsung. По данным инсайдеров, Samsung заплатит AMD за доступ к недавно анонсированной графической архитектуре RDNA и, как ожидается, встроит ее в собственные процессоры Exynos на базе ARM. RDNA также будет включать предстоящие графические процессоры Navi desktop от AMD.

Компания AMD развивается и выпускает графические технологии не только для настольных ПК, но и для облачных сервисов (Google Stadia) и игровых консолей (Play Station 5, Xbox One). Технологии AMD используются даже в разработках прямых конкурентов в лице Intel. Теперь и новые смартфоны Samsung получат графические процессоры AMD.

Аналитики считают, что архитектура RDNA от AMD, скорее всего, заменит графические процессоры Mali, которые Samsung в настоящее время использует в своих чипах Exynos, что означает, что технология может не прийти в каждую страну, в которой Samsung продает свои телефоны. Южнокорейский производитель стремится выпускать телефоны с разными чипсетами в разных странах. Большая часть мира получает доступ к телефонам с чипами Exynos, но в США, Канаде, Китае, Японии и Латинской Америке телефоны используют процессоры Qualcomm Snapdragon в комплекте с графическими процессорами Adreno. Интересно, что эта графическая технология раньше принадлежала AMD.

Данная новость выглядит крайне интересной на фоне прошедшей вчера выставки WWDC, в которой Apple показала новый Mac Pro с использованием графических адаптеров Radeon Pro 580X и Radeon Pro Vega II Duo. Пользователи Сети уже переделали знаменитую шутку про Илона Маска под новые реалии и задают главе Apple вопрос: «Как тебе такое, Тим Кук?». Такой удар в спину Apple показывает беспринципность фирмы AMD и ее готовность к сотрудничеству со всеми компаниями.