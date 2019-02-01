«192 грамма шустрого смартфона»: Huawei P30 Pro поразил своими возможностями

Сегодня, 01:45 \\ Техно

Первым конкурентоспособным флагманом современности, опередившим Samsung и Apple, стал Huawei.

Китайский производитель, с момента появления на мировом рынке, славится качественной техникой и имеет мощнейшую репутацию. Бренд уверенно шагает вперёд и задаёт тренды технологической индустрии. К тому же Huawei не скрывает того факта, что копирует успешные модели популярных производителей.

Презентация нового Huawei P30 Pro проводится на уровне топовых флагманов. Цена смартфона варьируется в пределах 66 тысяч рублей.

В заявленных свойствах смартфона указаны феноменальные функции камер, где фронтальная имеет разрешение в 32 мегапикселя, а основная оснащена камерофоном 2019 года.

Но фанаты бренда были разочарованы «расхваленным» функциям новой камеры. Производитель обещал оптический пятикратный зум и возможности делать снимки в режиме макро. Свои обещания компания выполнила, но применение таких функций в повседневной жизни, как показывает практика, абсолютно не нужны. Но режим ночной съёмки достоин похвалы, считают пользователи.

Но главной фишкой новенькой модели Huawei стала не только камера и изогнутый экран, который, к слову, пользуется огромной популярностью среди молодого поколения. Одним из важнейших характеристик телефона стал мощнейший процессор, благодаря чему фанаты прозвали Huawei P30 Pro «192 грамма шустрого смартфона».

Также важнейшим свойством для пользователей стало и то, что ёмкость нового аккумулятора составила 4200 мАч. Время зарядки с 0 до 70% составляет 30 минут, что является огромным преимуществом для активных пользователей.

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Автор - Анастасия Васильева
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