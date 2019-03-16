«Не обновляйте телефон»: Эксперты назвали 5 привычек, которые вредят смартфону

Эти простые правила помогут увеличить срок службы гаджета, заявляют специалисты.

Ежедневно пользуясь смартфоном, человек не всегда уделяет внимание простым, но важным правилам его эксплуатации. Повторяя одни и те же ошибки, люди, сами того не подозревая, замедляют работу своего телефона. Эксперты назвали 5 самых вредных привычек, избавившись от которых вы значительно продлите срок его службы.

1-е – Не разряжайте телефон до 0%. Версия о том, что телефон нельзя заряжать слишком часто, уже неактуальна. Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи не имеют эффекта памяти. Производители батарей закладывают в их срок службы определенное количество полных циклов зарядки (примерно 400-600). Не давая аккумулятору полностью разрядиться, вы увеличиваете число циклов зарядки до тысячи.

2-е – Не покупайте дешевые зарядные устройства. Они могут быть не оснащены регуляторами напряжения, что может испортить батарею при зарядке после 100%. Помимо этого, дешевые устройства не раз приводили к пожару из-за низкой стойкости к перепадам напряжения. Также не стоит доверять «сверхбыстрым» зарядным устройствам. Они действительно быстрее заряжают телефон, но при этом сильно ему вредят, особенно, если они не одобрены производителем смартфона.

3-е – Снимайте чехол во время зарядки. Процесс накапливания энергии в аккумуляторе сопровождается большим выделением тепла. Если ваш гаджет не имеет продвинутой системы охлаждения и находится в плотном чехле, то может произойти перегрев внутренних систем, что приведет к потере эффективности в будущем. Стоит избегать любых высоких температур и не оставлять телефон под жаркими лучами солнца.

4-е – Избегайте ярких обоев. Яркие и цветные обои на рабочем столе телефона требуют постоянной нагрузки на экран, чтобы вырисовывать каждый пиксель. Такой затратный процесс приведет к быстрой потере заряда. По тем же причинам не стоит выставлять яркость экрана на максимум. Чтобы сберечь ресурс телефона, специалисты рекомендуют поставить обои темно-черных тонов.

5-е – Не обновляйте телефон. Обновления операционных систем выходят примерно раз в полгода. У пользователя появляется соблазн установить его, чтобы получить доступ к новым возможностям. Подвох в том, что операционные системы совершенствуются и улучшаются регулярно, а ваш телефон – нет. Если вы совершили покупку более двух лет назад, стоит перестать обновляться на последнюю версию операционной системы, заявляют эксперты.

Это далеко не все правила, которые следует соблюдать при использовании телефона. Но знание хотя бы этих пяти нюансов уже способно уберечь ваш телефон от преждевременной гибели.