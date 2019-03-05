Выход облегчённой Windows Lite задерживается

Разработчики настраивают поддержку приложений на Win32.

Компания Windows продолжает вести разработку своей облегчённой ОС, но её выход задерживается. Инсайдер WalkingCat сообщает, что Windows Lite будет иметь поддержку приложений на Win32, однако у разработчиков на данном этапе возникают проблемы с корректной работой с ними.

Облегчённая система предназначена для предприятий и учебных заведений, которые не желают, чтобы на их гаджетах был установлен «левый софт». Устройства на базе Windows Lite будут работать только с магазином Windows Store. Согласно другим инсайдерским данным, Win32 приложения будут работать изолированно от системы и не будут иметь доступа к ней.

Такая система позволит превратить Windows Store в безопасный аналог Google Play. Однако такая механика универсальных приложений будет не очень удобна разработчикам и Microsoft придётся приложить усилия, чтобы «заманить» их в свою экосистему.

Windows Lite должна стать в противовес Google Chrome OS. С учетом количества приложений, разработанных на Windows, их облегчённая ОС может стать серьёзной угрозой для Google.

Пока что нет точной даты анонса, но по данным экспертов ОС предоставят в конце 2019 — начале 2020 года. Произойдёт это вместе с презентацией двухэкранного складного планшета Microsoft Centaurus, на борту которого и будет установлена Windows Lite.