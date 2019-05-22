Дешево и сердито. Названы 3 лучших ноутбука до 30 000 рублей

Сегодня, 08:36 \\ Техно

Аппараты способны выполнять как повседневные, так и игровые задачи.

Не всегда финансовые возможности человека совпадают с его желаниями. Такая ситуация всегда накладывает ограничения выбора, в том числе, ноутбоков. Специалисты рассказали, что на рынке России есть три неплохих варианта за цену менее 30 000 рублей. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но способен удовлетворить запрос покупателя.

На прилавках сейчас можно найти Lenovo ideapad 330 – 15IKBR за менее чем 28 000 рублей. Ноутбук имеет процессор Intel Core i3 7020 с двумя ядрами. Неплохая видеокарта Nvidia Geforce MX150 позволит выполнять подавляющее число сложных графических задач, в том числе и игровых. Встроенной оперативной памяти в ноутбуке 4 Гб, но есть возможность расширения.

Ноутбук Lenovo ideapad 330 – 15AAR подойдет для тех, чьи задачи больше зависят от процессора. В России ноутбук можно найти с ценой от 28 000 рублей. За такую цену пользователь получает неплохой процессор Ryzen 5 2500U с четырьмя ядрами. Присутствует возможность дополнительного разгона. Видеокарта в нем встроенная – AMD Radeon Vega 8, которая может показывать хороший результат на ровне с дискретными.

Последнюю модель от производителя Acer можно найти за 29 000 рублей. Acer Aspire A315 оснащен процессором Intel Core i3 7020 c двумя ядрами. Оперативная память здесь - DDR4 на 4 Гб с возможностью расширения. Отличительной особенностью в нем является качественный Full HD экран. Видеокарта Nvidia Geforce MX130 уже не позволит легко запускать самые последние игры, но зато способна выполнять почти все другие задачи.

Покупая ноутбуки в такой ценовой категории, стоит понимать, что не каждый ноутбук будет одинаково пригоден для тех или иных задач. При ограниченном бюджете лучше всего внимательно оценивать характеристики, перед покупкой, заявляют эксперты.

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Автор - Андрей Доброверов
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