Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений в Apple Watch, iPad и iPhone.

Компания Apple в последнее время всё чаще попадает под раздачу блогеров со словами о нереальности гиганта удивить пользователей. Согласно утечкам данных, «яблочная» корпорация в этом году готова совершить ход конём и наступив на горло своим канонам представить обновлённые идеи для своих уже фирменных продуктов. Однако, эксперты склоняются к тому, что компания не сможет сделать рывок, ведь скорее всего потеря рынка и падение продаж «застопорит» эксперименты компании. Google уже представила свои новинки, но ведущие эксперты назвали консервативную презентацию скучной и неинтересной. В Сети перед презентацией Apple WWDC 2019 появились сотни комментариев о неисправности продукции.

»Проблема Face ID на iPhone XS не ронял и не топил, а функция перестала работать, что делать?», «Пишет установите приложение. А оно установлено. Обновляю, обновляю и без толку», «Стоит ли покупать iPhone XS Max, если он тупит у друга?», «Выбросите iPhone 7» Выбирайте Samsung Galaxy A6», «Стив Джобс не одобрит новый бред яблока», — пишут юзеры.

Некоторые эксперты говорят, что Apple опровергнет всю информацию про утечки данных пользователей iOS. Также компания сделает «финт», ведь баг 20-летней давности в macOS не станет настоящим прорывом. Пока началась презентация Apple WWDC 2019 в 20:00 мск, в 10:00 по США, компания привлекает внимание людей к новым идеям. «Велкам-ролик» стал душевным и простым, подчёркивают блогеры.

Тим Кук хорошо начинает презентацию и настраивает зрителей на новинки, приобщая всех к истории созданию продуктов Apple. Уже появился намёк на «тёмную тему» и Тим Кук намекает на своё превосходство. В круг «железа» и софта, добавились сервисы, благодаря обновлениям. Естественно, презентация не так очевидна, как хотелось бы, но Apple WWDC 2019 — это несомненный прорыв. Многие он-лайн зрители говорят, что Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS. При этом Тим Кук говорит, что многие новинки компании пока не придут в Россию.

Действительно, плохие новости пока трудно было предположить. Разочарование трудно описать. Apple любит своих разработчиков и успешно рекламирует свои крутые сервисы. Однако, разочарование пользователей от новинок отобразилось на отзывах. Сейчас продолжается презентация, но блогеры и пользователи ищут новости для себя в словах Кука.