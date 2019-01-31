«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и рассказали, когда их стоит ждать в продаже.

Первой в интернет ролик выложила компания Oppo. На кадрах сотрудник показывает, что на телефоне отсутствует привычная «чёлка» и дополнительные выдвижные механизмы для камеры, а дисплей занимает всю переднюю панель. Однако когда представитель Oppo поднёс палец к верхней части экрана, он оказался на экране.

Вслед за ними в сеть попал видеоролик китайской корпорации Xiaomi. На кадрах девушка сравнивает две модели – стандартную и новинку. После чего она делает селфи на гаджет, у которого «невидимая» камера. Директор Oppo указал, есть вероятность, что фотографии, сделанные на «фронталку», окажутся более низкого качества. Однако он заверил, что ни одно новое решение не может быть идеальным с первого раза.

[media=https://twitter.com/oppo/status/1135393369113280512/video/1]

Кроме того, позже появилась информация о том, что в 2019 году выпуск и официальное поступление в продажу данных гаджетов не предвидится ни у Xiaomi, ни у Oppo. Аналитики полагают, что производители решили довести новинку до ума и добиться от камеры, которую скрыли на смартфонах, высокого качества. Сейчас же они хотели просто подогреть интерес публики, что удалось сделать.

Специалисты прогнозируют, что к моменту выхода гаджетов, который запланирован на 2020 год, подобное решение может стать трендом, который подхватят Samsung и Huawei.