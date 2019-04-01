«Убийца iPad»: Microsoft показала концепт гибкого планшета с двумя экранами

Компания анонсировала Centaurus в канун проводимой Apple WWDC.

Компания Microsoft более двух лет разрабатывает двухэкранное устройство под кодовым именем Centaurus. Ожидается, что гибридное устройство станет угрозой для iPad от Apple.

Microsoft показала концепт своего гибкого планшета с двумя экранами своим, что крайне необычно для компании, ведь обычно новости об устройствах появляются перед выходом. Аналитики связывают появление новости о Centaurus с проведением выставки WWDC и попыткой удара по репутации Apple. Пару лет назад Apple запатентовала сгибаемый смартфон, однако никаких новостей об устройстве после этого не поступало. Устройство от Microsoft вероятнее всего находится на финальной стадии обкатки и будет презентовано публике в ближайшие полгода.

В апреле появились первые патентные изображения устройства, на которых видно, что оно выполнено в форме книжки и складывается дисплеями внутрь. Сгибающая конструкция выполнена из двух независимых шарнирных узлов, отвечающих за положение экрана.

На новых кадрах видно, что устройство напоминает записную книжку, на что намекает электронная ручка, крепящаяся сбоку устройства.

Сообщается, что именно Centaurus станет первым обладателем Windows Lite, ведь платформа будет ориентирована на устройства с двумя экранами.

Ранее Microsoft предпринимала попытки создания аналогичного устройства под названием Surface Mini, но вынуждена была отказаться ввиду его неконкурентности с остальными представителями рынка планшетов. «Убийца iPad» в лице Centaurus может встряхнуть рынок и скинуть Apple с лидерских позиций.