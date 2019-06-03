Ночной режим для iPhone и перемены в iTunes: Apple представит новинки на WWDC 2019

Сегодня, 14:51 \\ Техно

Разработчики американской компании начнут ежегодную конференцию сегодня, в 20:00 МСК. Окончание мероприятия запланировано 7 июня.

Весь мир поклонников высоких технологий замер в ожидании ежегодной конференции WWDC 2019, на которой разработчики Apple делятся своими планами на ближайший год, а также анонсируют разнообразные новинки. До начала остаётся несколько часов, поэтому в Сети постоянно появляется инсайдерская информация. Все с нетерпением ждут, что Apple представит новую iOS 13.

Утечка в интернете говорит о том, что новая операционная система для iPhone будет поддерживать долгожданный ночной режим, который успешно зарекомендовал себя на смартфонах Samsung. Этот режим подразумевает чёрную тему, вместо белых окон, что не так «убивает» зрение в тёмное время суток. Кроме того в приложение Health разработчики планируют добавить женский календарь. Стало известно, что популярное приложение iTunes также ожидают перемены. Оно будет разбито на несколько более мелких сервисов. Музыка отдельно, подкасты отдельно, телевидение отдельно. Согласно инсайдерской информации, для установки приложений в Apple Watch будет создан собственный магазин, чтобы пользователям не требовалось доставать «яблочный» смартфон из кармана лишний раз. В общем, всю эту рабочую неделю внимание СМИ будет приковано к Сан-Хосе и WWDC 2019.

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Автор - Антон Словацкий
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