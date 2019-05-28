«Мы просто смотрим»: Huawei скупает российские технологии для слежки

Сегодня, 08:56 \\ Техно

Крупнейший российский производитель систем слежения может отойти к Китаю.

Война между США и Китаем в технологической сфере не утихает уже третью неделю. Санкции на китайскую компанию Huawei были возложены за предполагаемую шпионскую деятельность, которую она проводила с помощью своего оборудования. Эти санкции, похоже, вынуждают компанию сотрудничать с Россией, чтобы получить новые технологии. Экспертов привлекла информация о том, что китайские представители решили приобрести российский «Вокорд» - ведущего производителя профессиональных систем слежения и видеонаблюдения.

Технологии и продукты компании «Вокорд» являются лучшими в своем роде. Не удивительно, что компания Huawei заинтересовалась такой покупкой. Эксперты заявляют, что китайцы планируют развивать собственный исследовательский центр для изучения искусственного интеллекта. Системы слежения планируется внедрить в производимое оборудование, которое будет поставлено на поток по всей стране.

Системы для слежки и видеонаблюдения пользуются популярностью в Китае. Вероятно, Huawei планирует прочно закрепиться на поприще поставщика специализированного оборудования для мониторинга, но специалисты не уверены, что слежка будет вестись не только на территории Китая. Американские представители обеспокоены, что власти Китая намерены всерьез взять на себя роль «всевидящего ока», которое будет следить за планетой. Вероятно, подозрения США имели под собой основания. Скорее всего, китайская компания заявит об обратном, но вряд ли оппонентов удовлетворит ответ «Мы просто смотрим», который предположили для Huawei пользователи сети.

Такая покупка может привести к утрате контроля Россией над одной из успешных отраслей. Эксперты оценивают стоимость продажи ЗАО «Вокорд» в сумму от $2–3 млн до $20–30 млн. Все зависит о того, какую именно долю скупает китайская компания.

Если информация о сделке подтвердится, то это может стать поводом для очередных санкций со стороны США, которые могут больно ударить и по России. Под запрет о сотрудничестве могут попасть предприятия, занимающиеся производством оборудования, микрочипов, программных элементов для компании «Вокорд». Такое ограничение может заблокировать целый промышленный пласт России.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Доброверов
Главное за неделю

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Диетолог рассказал о полезных свойствах малины

Летняя ягода полезна не только при простудных заболеваниях, она хорошо влияет на...

Ученые назвали ТОП-4 упражнений при вздутии живота

Простые движения помогут вернуть комфорт пищеварительной системе.

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

AliExspress дал рецепты летних коктейлей и устроил большую распродажу кухонной техники

Скидка достигает 50% на Shtain BH-340 M — можно купить за 2900. Vitek VT-3413 стоит 1100...

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Обновление Windows 10 не оправдало ожиданий

Версия 1903 не смогла реализовать анонсированные функции, поставив под угрозу...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ