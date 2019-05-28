«Мы просто смотрим»: Huawei скупает российские технологии для слежки

Крупнейший российский производитель систем слежения может отойти к Китаю.

Война между США и Китаем в технологической сфере не утихает уже третью неделю. Санкции на китайскую компанию Huawei были возложены за предполагаемую шпионскую деятельность, которую она проводила с помощью своего оборудования. Эти санкции, похоже, вынуждают компанию сотрудничать с Россией, чтобы получить новые технологии. Экспертов привлекла информация о том, что китайские представители решили приобрести российский «Вокорд» - ведущего производителя профессиональных систем слежения и видеонаблюдения.

Технологии и продукты компании «Вокорд» являются лучшими в своем роде. Не удивительно, что компания Huawei заинтересовалась такой покупкой. Эксперты заявляют, что китайцы планируют развивать собственный исследовательский центр для изучения искусственного интеллекта. Системы слежения планируется внедрить в производимое оборудование, которое будет поставлено на поток по всей стране.

Системы для слежки и видеонаблюдения пользуются популярностью в Китае. Вероятно, Huawei планирует прочно закрепиться на поприще поставщика специализированного оборудования для мониторинга, но специалисты не уверены, что слежка будет вестись не только на территории Китая. Американские представители обеспокоены, что власти Китая намерены всерьез взять на себя роль «всевидящего ока», которое будет следить за планетой. Вероятно, подозрения США имели под собой основания. Скорее всего, китайская компания заявит об обратном, но вряд ли оппонентов удовлетворит ответ «Мы просто смотрим», который предположили для Huawei пользователи сети.

Такая покупка может привести к утрате контроля Россией над одной из успешных отраслей. Эксперты оценивают стоимость продажи ЗАО «Вокорд» в сумму от $2–3 млн до $20–30 млн. Все зависит о того, какую именно долю скупает китайская компания.

Если информация о сделке подтвердится, то это может стать поводом для очередных санкций со стороны США, которые могут больно ударить и по России. Под запрет о сотрудничестве могут попасть предприятия, занимающиеся производством оборудования, микрочипов, программных элементов для компании «Вокорд». Такое ограничение может заблокировать целый промышленный пласт России.