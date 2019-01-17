Рэкет на миллиарды: Windows 10 гарантировано угробит компьютер

Сегодня, 10:57 \\ Техно

Microsoft превратилась в оружие вымогателей.

Три самые популярные ОС стали опасны для пользователей. На Windows 10, 7 и 8 процветает рэкет на миллиарды. Пользователи Windows 10 и 7 стали жертвами вируса-шифровальщика и миллионы компьютеров, работающих на этих системах, превратились в бесполезное барахло.

Произошло это из-за вирусов типа WannaCry. Вирусы-шифровальщики, ставят пароли на ценную информацию, например личные данные, и требуют за них выкуп, в противном случае доступ к данным невозможен.

Как отмечают эксперты, ситуация сложилась патовая, заплатит пользователь выкуп за собственную инфу или нет, доступ к ней останется заблокирован, поскольку сам принцип шифрования не позволяет его взломать. Получается, что любое устройство, будь то планшет, ноутбук или компьютер, превращается в сейф без кода, как только вирус попадет в систему.

Представители Microsoft Security Response Center сообщили о том, что более миллиона устройств с установленными Windows 7, 8 и 10, уже содержат эксплойт, который «открывает дорогу» вирусу WannaCry к ОС, причём наиболее уязвимы устройства, на которых не установлены последние обновления.

Любопытно, что представителей компании нисколько не смущает тот факт, что именно последнее обновление для Windows 10 превратило миллионы компьютеров в хлам. Причем восстановить их довольно сложно. Системная ошибка «0xc000021a» приводит к отказу устройства и его невозможно включить. То есть, как ни крути, а Windows 10 гарантировано угробит компьютер.

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Автор - Шура Аш
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