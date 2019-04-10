Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Сегодня, 07:01 \\ Техно

Еще один признак того, что сервис Apple устранят.

Инсайдеры сообщают, что сервис iTunes, проработавший 18 лет, закрывают. Представители компании не комментируют эти сообщения, но ее действия подтверждают догадки. Так, пользователи Reddit заметили, что Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях.

В частности, страницы iTunes на Facebook и Instagram уже очищены, но не удалены, Twitter-акаунт сервиса функционирует в обычном режиме. Авторы портала MacRumors отметили, что контент, касающийся работы сервиса, размещают на страницах Apple TV.

Напомним, в апреле журналисты Bloomberg сообщили, что Apple намеревается разделить iTunes на три специализированных приложения – для телевидения, подкастов, и музыки. Эти планы подтвердила утечка скриншотов приложений Apple TV и Apple Music.

Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music. Вероятно, официальные заявления озвучат завтра – в ходе конференции WWDC.

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Автор - Сергей Ковалев
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