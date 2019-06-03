Apple ограничит возможность передачи конфиденциальной информации сторонним компаниям.

Инсайдеры сообщают, что на завтрашней конференции WWDC Apple представит новую политику использования личных данных пользователей. В частности, магазин приложений будет тщательно проверять программы на предмет слежки за пользователем.

По данным агентства WSJ, Тим Кук представит новые правила описания функциональности программ, которые позволят избежать «подводных камней». Вероятно, заявление будет связано с недавним исследованием, выявившим слежку за пользователями продукции Apple.

Так, аналитики WSJ протестировали 80 разноплановых приложений из AppStore – в том числе программы для контроля над детьми. В 79 продуктах обнаружили трекеры, о которых пользователь не знал, а на одно приложение приходилось по четыре алгоритма для слежки. Экспертам удалось выяснить, что одна программа несанкционированно передавала данные о пользователях в Facebook. После изменений в AppStore, за пользователями iPhone больше не будут шпионить без предупреждения.

Помимо изменений политики конфиденциальности, на конференции WWDC объявят о закрытии сервиса iTunes, считают аналитики. Приложение заменят специализированные потоковые сервисы.