Самое время покупать! iPhone 7 Plus сказочно подешевел в России

Сегодня, 12:58 \\ Техно

Скорая премьера iPhone 11 привела к падению цен на модели 2016.

Рыночные аналитики заметили резкое падение цен на iPhone седьмой генерации. Модель, представленная в 2016 году, до сих пор актуальна благодаря лаконичному дизайну и сбалансированным характеристикам.

«Визитной карточкой» Apple является ценообразование: стоимость снижается минимально — даже после выпуска новинок. Ввиду этого, резкое снижение выделяется на общем фоне. Так, iPhone 7 Plus в исполнении с 32 ГБ внутренней памяти стоит 38 тысяч рублей, что вдвое меньше прошлого ценника.

По мнению аналитиков, это самое время покупать iPhone 7 Plus. Возможно, телефон сказочно подешевел в России из-за скорой премьеры одиннадцатого поколения iPhone. Напомним, в 2018 году Apple начали продажи восстановленных «семерок». Так, стоимость версии с накопителем в 256 ГБ оценили в 500 долларов. 

iPhone XI представят осенью, считают эксперты. На данный момент известно, что смартфон получит тройную камеру, и дизайн, повторяющий решения предшественника.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Теперь окончательно: Huawei и Synopsys расторгли соглашение о сотрудничестве

Американский подрядчик разрабатывал программное обеспечение для мобильных чипсетов Kirin.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

AliExspress дал рецепты летних коктейлей и устроил большую распродажу кухонной техники

Скидка достигает 50% на Shtain BH-340 M — можно купить за 2900. Vitek VT-3413 стоит 1100...

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Фото ожидаемой тёмной темы в iOS 13 неожиданно «слили» в Сеть

Тёмная тема экономит заряд и бережёт зрение. Сервисы «Найти друзей» и «Найти iPhone»...

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Huawei в мусорку: Samsung меняет старые Huawei на Galaxy S10

В России, обменивая Huawei P20 Pro, скидка на новый смартфон от Samsung составит 15 300...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ