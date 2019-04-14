Самое время покупать! iPhone 7 Plus сказочно подешевел в России

Скорая премьера iPhone 11 привела к падению цен на модели 2016.

Рыночные аналитики заметили резкое падение цен на iPhone седьмой генерации. Модель, представленная в 2016 году, до сих пор актуальна благодаря лаконичному дизайну и сбалансированным характеристикам.

«Визитной карточкой» Apple является ценообразование: стоимость снижается минимально — даже после выпуска новинок. Ввиду этого, резкое снижение выделяется на общем фоне. Так, iPhone 7 Plus в исполнении с 32 ГБ внутренней памяти стоит 38 тысяч рублей, что вдвое меньше прошлого ценника.

По мнению аналитиков, это самое время покупать iPhone 7 Plus. Возможно, телефон сказочно подешевел в России из-за скорой премьеры одиннадцатого поколения iPhone. Напомним, в 2018 году Apple начали продажи восстановленных «семерок». Так, стоимость версии с накопителем в 256 ГБ оценили в 500 долларов.

iPhone XI представят осенью, считают эксперты. На данный момент известно, что смартфон получит тройную камеру, и дизайн, повторяющий решения предшественника.