Задом наперед: Новая камера Asus Zenfone 6 удивила пользователей

Сегодня, 11:10 \\ Техно

Необычный дизайн вызвал бурю обсуждений.

Современное развитие мобильных телефонов заставляет производителей идти на серьезные ухищрения во время разработки. Дизайнеры идут на все, чтобы попасть в тренд увеличения размера экрана с одновременным уменьшением рамок. По мнению пользователей, лучше всего отличилась компания Asus и их Asus Zenfone 6. Их новая камера удивила пользователей.

Вопрос грамотного встраивания фронтальной камеры в компании решили с помощью нехитрого механизма, который переворачивает основную камеру «задом наперед», превращая ее во фронтульную. Весь процесс занимает доли секунды, а у пользователя складывается ощущение, что он использует оборудование секретного агента, который вот-вот должен запечатлеть на фото преступника.

Такой механизм поворота камеры также полезен и при съемке панорамы: владельцу телефона больше не нужно физически перемещаться, чтобы сделать длинный кадр. Помимо этого, такой оригинальный способ решает и основную проблему размещения фронтальной камеры на переднем стекле, при этом снижая затраты на вырезку формы, создании дополнительной камеры и её встраивании в корпус.

Подобные технологии подвижных камер используются и в других телефонах. Например, у телефона Oppo Find X камера выезжает вместе со всей верхней частью панели. По похожей модели пошли и телефоны Vivo Apex, только выезжает уже не вся панель, а небольшая часть с камерой, на подобии выезжающей ячейке для SIM-карт.

Подобных схем грамотного дизайна на рынке уже несколько, но они не имеют таких значимых преимуществ, как у смартфона от Asus. Данный телефон получил множество положительных отзывов, и все они связаны с его «шпионской» камерой в 48Мп. Пользователи называют эту особенность «ключевым фактором, влияющим на покупку».

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Автор - Андрей Доброверов
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