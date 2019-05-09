Samsung просчитались: Складные Galaxy Fold перестали продаваться

Ставка на новый формат использования не оправдала ожиданий.

Современная индустрия мобильных телефонов, находясь на данном этапе развития, испытывает трудности в плане инновационного подхода к созданию. Текущие модели смартфонов выглядят практически одинаково, за исключением небольших косметических деталей.

Исследовательская фирма International Data Corporation заявила, что объемы поставок смартфонов в первом квартале 2019 года упали на 6,6% в годовом исчислении после 4,9% -ного снижения в четвертом квартале 2018 года. Бен Вуд, руководитель отдела исследований в CCS Insight, объяснил, что на данный момент все производители смартфонов сталкиваются с «одной общей проблемой» - их устройства выглядят примерно одинаково, и у них одинаковая функциональность.

В попытке перепрыгнуть себя и предоставить совершенно новый продукт, компания Samsung выпустила Galaxy Fold – складывающийся телефон. Но в Samsung просчитались, ведь их инновационный подход не оправдал ожиданий пользователей.

История выхода на рынок данного телефона не самая выдающаяся. О неисправностях и поломках тестировщики заявляли еще до начала официальных продаж. Samsung уже два раза откладывала выход телефона на рынок из-за регулярных поломок. Изначально, телефон должен был выйти на рынок в марте 2019, затем компания перенесла его на начало мая. Но, как известно, смартфон все еще не поступил в открытую продажу.

Помимо этого, рекордно низкими являются и положительные ожидания от покупки данного телефона у пользователей. Новый дизайн и пердполагаемая манера использования отталкивает клиентов, которые предпочитают более традиционную версию телефона. Опрос на улицах Лондона, Сингапура и Китай показал, что люди называют Galaxy Fold «странным» и «громоздким».

«Предполагается, что телефоны предназначены для звонков, для текстовых сообщений и для связи с миром. Я не думаю, что мне стоит платить такую большую сумму. Есть возможность заплатить гораздо меньше и быть счастливым», - сказал пользователь в Лондоне о своих ожиданиях в отношении Galaxy Fold.

Смартфон, цена которого составит $2600 (примерно 170 000 рублей), не впечатлил пользователей. Эсперты отмечают, что количество предварительных заказов падает, и телефоны попросту перестали продаваться.

Сможет ли компания оправдать ожидания и закрепиться на пьедестале лидеров по производству складных телефонов, пока не известно. Эксперты заявляют, что единственной надеждой вызвать заинтересованность пользователей является технология быстрого интернета 5G. Быть может, с ее помощью Samsung нивелирует неприятности, связные с конструкцией смартфона.