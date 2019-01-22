Спасение или гибель? Инженеры разрабатывают технологию для изменения реальности силой мысли

Сегодня, 16:46 \\ Техно

Им уже удалось соединить два мозга, используя машину для беспроводной передачи информации.

Сотрудники Университета Карнеги-Меллона разрабатывают нейронные интерфейсы ради вживления человеку электродов без хирургической операции, способных изменять мир. Эту технологию можно использовать в военной, медицинской, образовательной отраслях. Фактически, инженеры создают интерфейсы для изменения реальности силой мысли. Первые нейропротезы, которые управлялись силой мысли, появились в середине 90-х годов XX века. Теперь перед учёными стоит более глобальная задача. Они намерены создать технологию, которая позволит силой мысли изменять действительность.

Для начала такие интерфейсы найдут применение в военной технике. В скором времени солдаты станут управлять оружием с помощью собственного мозга. Контроль за техникой станут осуществять без использования различных кабелей, как говорится в «удаленном режиме». Не потребуется проводов для соединения мозга с машинами. Достичь этой цели удастся с помощью нейронной сети. Такие технологии таят в себе массу опасностей, поэтому человечество ждет спасение или гибель. Все зависит от того, в чьи руки попадут данные возможности.

Изменение реальности может привести к тому, что «избранные» станут контролировать других людей. Основную массу населения способны превратить в бесправных рабов, живущих в виртуальном мире. Вероятно, ситуация будет схожа с сюжетом фильма «Матрица». Не исключено, «избранные» создадут симуляцию типа «мозг в колбе». В этом случае люди будут испытывать ощущения, постоянно находясь в закрытых помещениях, думая, что живут полноценно.

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Автор - Николай Самойлов
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