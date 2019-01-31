iPhone 11 «обанкротит» компанию: Apple ждёт крах после выхода типичного смартфона

Дизайн остался тот же, 3 камеры расположены очень неудобно. Новинка не вызвала интереса, и Apple вынуждена распродавать старые модели.

Apple не смогла заранее рассчитать свои возможности и теперь «пожинает плоды» своих ошибок. Популярность компании упала сразу после выхода iPhone 10, но особо рьяные поклонники продолжали ждать от Apple чуда, которого не произошло.

Дело в том, что экспертам стало известно: дизайн iPhone 11 является копией предшественника, единственное отличие — камера. В новой модели она располагается неудобно и раздражает глаз отсутствием симметрии.

Эксперты убеждены, что в результате такого равнодушного подхода к конкуренции и покупателям Apple ждёт крах сразу после выхода типичного смартфона. Действительно, компания уже на протяжении трёх лет не работает над улучшением своих смартфонов.

Нет ничего удивительного в том, что первенство забрала китайская компания, которая стремится удивлять своих покупателей. Xiaomi, как отмечают эксперты, взяла не только ценой, но и качеством — многие последующие модели отличаются от предшественников, и все изменения удачны.

Но судя по всему, Apple заметила свою ошибку, и теперь всячески пытается исправить ситуацию. Компания распродаёт смартфоны iPhone 7 со скидкой 50% по всей территории России. Теперь смартфон можно приобрести за 35 тысяч рублей.

Что касается остальных устройств, то пока ничего не слышно. Скорее всего компания выжидает, как пойдут дела дальше. Если ход сработает, то Apple, вероятно, успокоится. Если нет, то можно сказать и не ошибиться — iPhone 11 скоро «обанкротит» компанию, заставляя распродавать технику по низким ценам.