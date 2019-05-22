Американский подрядчик разрабатывал программное обеспечение для мобильных чипсетов Kirin.

Внесение китайского IT-гиганта Huawei в «черный список» администрации Трампа подразумевает негласный запрет американским компаниям на сотрудничество с китайцами. Так, разработчик мобильных процессоров Huawei — компания Hisilicon лишилась программного обеспечения — теперь окончательно: Huawei и Synopsys расторгли соглашение о сотрудничестве.

Американские программисты обеспечивали «железо» чипсетов Kirin алгоритмами работы. Последней разработкой в сотрудничестве стали чипы Kirin 985 и 990 — модели еще не вышли на рынок, но они уже разработаны, что позволяет создать еще одно поколение устройств.

Помимо Synopsys, о расторжении подписанных контрактов объявили владельцы Cadence Design Systems, которые также работали над семейством Kirin. По мнению аналитиков, потеря подрядчиков существенно замедлит прогресс китайской компании.

Стоит отметить, что компания HiSilicon обладает всеми средствами для создания чипсетов, но отсутствие доступа к передовым разработкам приведет к потере рыночных позиций. Ряд экспертов считают, что политика США обусловлена не связями Huawei с правительством Китая, а успехами производителя, который активно теснит Apple.