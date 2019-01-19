Каждые вторые - подделка: Эксперт рассказал, как купить настоящие AirPods на Avito

Смотреть на фото кейса и цену, подержанные AirPods не стоят дешевле 7 тысяч рублей.

Сегодня разве что ленивый не мечтает о AirPods — качественных наушниках. Но в этом проблема: не каждый может позволить себе новый аксессуар, а подержанные часто оказываются подделкой. Эксперт рассказал, как купить настоящие AirPods на Avito.

Это непросто, поскольку каждые вторые наушники на популярном интернет-портале — подделка. Для того, чтобы не «остаться с носом», стоит в первую очередь обращать внимание на кейс и не верить сведениям о датах и оригинальности.

Если наушники являются подделкой, то продавец не станет показывать обратную сторону чехла и внутренность коробки. Всё, что можно увидеть, это лицевую сторону товара — по этим фотографиям неопытный покупатель вряд-ли определит качество наушников.

Также стоит обращать внимание на цену: какими бы подержанными наушники ни были, не должна быть ниже 7 тысяч. Если же стоимость равна этой сумме, то есть уважительная причина, которая представлена в описании — честный продавец укажет её. Например, три года использования.

И наконец, когда не удалось узнать по внешнему виду и цене подлинность наушников, при встрече с продавцом можно послушать качество звука. Эксперт делает акцент на том, что даже самая качественная, со 100% точностью, подделка звучит отвратительно. Для того, чтобы убедиться, послушайте у знакомых, какой звук в настоящих AirPods.