AliExspress дал рецепты летних коктейлей и устроил большую распродажу кухонной техники

Скидка достигает 50% на Shtain BH-340 M — можно купить за 2900. Vitek VT-3413 стоит 1100 рублей.

Настало время невыносимой жары, от которой никуда не скрыться. В свете этого Aliexpress дал рецепты летних коктейлей и устроил большую распродажу кухонной техники. Продавцы отмечают, что освежающие коктейли помогут чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Например, можно приготовить лимонад «а-ля Классик», это не занимает много времени и почти не требует никаких усилий. Для приготовления необходимы 3 лимона, 100 г сахара, литр холодной воды: лимоны необходимо крупно нарезать, а затем всё смешать в блендере , процедить и перелить в кувшин.

Также надо попробовать напиток «Заводной цитрус», для которого понадобятся 1 апельсин, 1 лимон, килограмм арбуза и мёд. Лимон и апельсин нужно выжать, а мякоть арбуза нарезать, затем ингредиенты взбить в блендере и остудить в течение 30 минут в холодильнике.

Наконец можно сделать смузи «по-лесному». Чтобы приготовить, использовать 150 г. ягод, 1 банан, 1 чайную ложку и мёда, ½ л яблочного сока. Ягоды и фрукт необходимо измельчить в блендере, залить соком и добавить мёда.

Разумеется, советы окажутся полезными для тех, у кого есть в наличии техника. Продавцы с Aliexpress тут же предлагают блендеры со скидкой. Сейчас купить блендеры, когда цена падает вдвое, будет выгодным. Например, Zigmund & Shtain BH-340 M стоит теперь 2900 рублей вместо 4800, а Vitek VT-3413 можно приобрести всего за 1100 рублей.

Стоит отметить, что это удача, поскольку можно наслаждаться напитками всё лето. И для этого не нужно будет постоянно ходить в магазины и кафе, их можно сделать своими руками. Aliexpress таким образом пытается привлечь к себе внимание, но это хороший способ.