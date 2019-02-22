Не дождались анонса: Цены и характеристики Xiaomi Mi9T «слили» в Сеть

Сегодня, 15:04 \\ Техно

Есть варианты с 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Цены равны 27 и 28 тысяч соответственно.

Весь мир с нетерпением ждёт выхода устройства Xiaomi Mi9T. Всю информацию о нём должны были раскрыть а презентации, но не дождались — некоторые данные «слили» в Сеть. Теперь в открытом доступе оказались цены и характеристики китайского смартфона.

Об этом рассказал представитель итальянского ретейлера Grossoshop, который захотел привлечь внимание к своему магазину. Согласно его словам, новый Xiaomi Mi9T является только ребрендинговой версией Redmi K20. Но в отличие от предшественника имеет поддержку сетей в диапазоне LTE band 20.

Стоит отметить, что минимальная цена составляет 27 тысяч рублей — это за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Версия на 128 ГБ обойдется в 28 тысяч рублей. Такие высокие цены связаны с тем, что на европейском рынке посредник «накручивает» стоимость. На китайском рынке они равны 18 и 19 тысяч соответственно.

Кстати говоря, официальная презентация должна состояться 17 июня. Тогда станет ясно, действительно ли вся полученная информация соответствует действительности. При этом полные характеристики устройства пока что держат в секрете. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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