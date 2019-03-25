Объявлена дата релиза Death Stranding

Главная видеоигра 2019 года станет доступна этой осенью.

Гильермо дель Торо, Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Лиа Сейду и Николас Виндинг Рефн: кто мог собрать в одном проекте двух блистательных режиссеров и трех совершенно разных, но невероятно востребованных современных актеров? Конечно, лишь один человек – Хидео Кодзима.

Death Stranding – это новый амбициозный проект культового японского разработчика, сумевшего несколько лет назад вырваться из лап студии Konami и сбросившего творческие оковы. Влияние Хидео Кодзимы на индустрию видеоигр сложно переоценить – в 90-х этот человек практически единолично создал жанр «стелс», а в 2000-х – вывел видеоигры на невероятный уровень кинематографичности, ухитрившись не пожертвовать при этом геймплейными механиками.

Death Stranding, анонсированная на конференции Е3 в 2016 году должна стать продолжением идей, заложенных в серии Metal Gear Solid и, в очередной в карьере Кодзимы раз, заложить новые стандарты для все жанра stealth-action.

Доступной Death Stranding, если верить трейлеру, станет уже 8 ноября 2019 года.