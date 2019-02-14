Роботы обучаются человеческому осязанию с помощью новой сенсорной перчатки

Технология позволит выпускать качественные протезы, которые полностью заменят людям руки и ноги.

Исследователи Массачусетского технологического института (МТИ) создали недорогую вязанную перчатку, но усовершенствовали её 550 датчиками. Миниатюрные устройства фиксируют давление при взаимодействии с объектами различными способами. Нейронная сеть анализирует сигналы, поступающие от сенсорной перчатки. Таким образом, роботы обучаются человеческому осязанию с помощью новейшей технологии. Система классифицирует объекты и предсказывает их массы по ощущениям. При этом отпадает необходимость введения визуальной информации. Инженеры протестировали сенсорную перчатку на роботах. Машины успешно определили теннисный мяч, ложку, кружку, ножницы и бутылку с газировкой.

Роботы научились определять объекты путём осязания весом всего 60 граммов. В настоящее время применяют сенсорные перчатки с 50-ю датчиками. Их продают за тысячи долларов. Разработка инженеров МТИ качественнее и дешевле. Созданная перчатка использует 550 датчиков и стоит всего 10 долларов.

Тактильную систему предлагают использовать вместе с компьютерным зрением. Это даст возможность роботам обладать человеческим осязанием и качественно взаимодействовать с окружающей средой. Люди безошибочно определяют объекты из-за наличия тактильной связи. Таких возможностей нет у роботов, а вот сенсорная перчатка их предоставляет.

С помощью новой технологии машины научатся управлять объектами, мыть посуду и выполнять прочую работу по дому. Роботы с сенсорными датчиками на конечностях превратятся в отличные протезы. Их будут использовать после ампутации рук или ног. В итоге людям станут не страшны даже самые сложные операции после аварий и ранений. Они продолжат полноценную жизнь практически без потерь.