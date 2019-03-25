Sony выдала дату выхода Death Stranding в Playstation Store
Предзаказ уже стартовал, а 8 октября 2019 года игра от Хидэо Кодзимы появиться у геймеров.
Предзаказ уже стартовал, а 8 октября 2019 года игра от Хидэо Кодзимы появиться у геймеров.
Любители интересных игровых процессов уже в ожидании выхода самых «крутых» новинок 2019 года, которые не просто займут достойное место на полках с дисками, но и войдут в историю. Пока игроманы ждут подробностей, Sony выдала дату выхода Death Stranding в Playstation Store. Долгожданный трейлер даты выхода Death Stranding Kojima Production наконец-то доступен, и, хотя в нём впервые представлены совершенно новые настройки и персонажи, уже можно подметить массу деталей игрового процесса. С точки зрения игрового процесса, Death Stranding не слишком отличается от Metal Gear Solid V в плане сочетания скрытности, гаджетов и обхода в открытом мире. И как первая запись целой новой повествовательной Вселенной, Death Stranding уже выглядит запутанно, как ад, но, большая часть сегодняшнего трейлера скорее загадочна, чем объяснительна, продолжает появляться одна концепция: командная работа и сотрудничество станут приоритетом в игровом процессе.
И заявление от Kojima Productions, опубликованное вместе с трейлером, похоже, намекает на какую-то высокоуровневую концепцию сотрудничества в игре, либо в качестве сюжетного сюжета, либо на утверждение о современном обществе, либо на прямую концепцию игрового процесса, связанного с онлайн игрой.
Тем не менее, трейлер не идёт так далеко, чтобы показать какие-либо намёки на онлайн-соединение (конечно, ничто по сравнению с тем, что получили геймеры в MGSV), вместо этого сосредоточив внимание на узких масштабах главных персонажей Death Stranding, которые плачут или смотрят резко. Следовательно, Sony выдала дату выхода Death Stranding в Playstation Store и теперь геймеры в ожидании выхода Death Stranding, который состоится уже 8 октября 2019 года.