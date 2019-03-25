Предзаказ уже стартовал, а 8 октября 2019 года игра от Хидэо Кодзимы появиться у геймеров.

Предзаказ уже стартовал, а 8 октября 2019 года игра от Хидэо Кодзимы появиться у геймеров.

Любители интересных игровых процессов уже в ожидании выхода самых «крутых» новинок 2019 года, которые не просто займут достойное место на полках с дисками, но и войдут в историю. Пока игроманы ждут подробностей, Sony выдала дату выхода Death Stranding в Playstation Store. Долгожданный трейлер даты выхода Death Stranding Kojima Production наконец-то доступен, и, хотя в нём впервые представлены совершенно новые настройки и персонажи, уже можно подметить массу деталей игрового процесса. С точки зрения игрового процесса, Death Stranding не слишком отличается от Metal Gear Solid V в плане сочетания скрытности, гаджетов и обхода в открытом мире. И как первая запись целой новой повествовательной Вселенной, Death Stranding уже выглядит запутанно, как ад, но, большая часть сегодняшнего трейлера скорее загадочна, чем объяснительна, продолжает появляться одна концепция: командная работа и сотрудничество станут приоритетом в игровом процессе.

И заявление от Kojima Productions, опубликованное вместе с трейлером, похоже, намекает на какую-то высокоуровневую концепцию сотрудничества в игре, либо в качестве сюжетного сюжета, либо на утверждение о современном обществе, либо на прямую концепцию игрового процесса, связанного с онлайн игрой.

«Люди построили „Стены“ и привыкли жить в изоляции. Death Stranding — это совершенно новый тип экшн-игры, целью которого является воссоединение изолированных городов и разобщенного общества. Все элементы, включая сюжет и игровой процесс, связаны темой „Strand“ или связью. Как Сэм Портер Бриджес, вы будете пытаться „соединить“ эти подразделения, и при этом создать новые связи или „Связи“ с другими игроками по всему миру. Я надеюсь, что благодаря вашему опыту игры вы поймете истинную важность установления связей с другими людьми», — говорит Kojima Productions.

Тем не менее, трейлер не идёт так далеко, чтобы показать какие-либо намёки на онлайн-соединение (конечно, ничто по сравнению с тем, что получили геймеры в MGSV), вместо этого сосредоточив внимание на узких масштабах главных персонажей Death Stranding, которые плачут или смотрят резко. Следовательно, Sony выдала дату выхода Death Stranding в Playstation Store и теперь геймеры в ожидании выхода Death Stranding, который состоится уже 8 октября 2019 года.