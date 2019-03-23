Xiaomi показала приемника линейки Mi 9

Экран смартфона полностью безрамочный, а модульная «фронталка» избавила его от вырезов.

Китайская компания Xiaomi выложила промо-кадр, на котором показала приемника линейки Mi 9. На изображении сообщается, что анонс устройства состоится в ближайшем времени. По инсайдерским данным устройство может иметь обычную и Pro версию под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.

По промо-кадру можно увидеть отдельные детали устройства. Экран на промо-кадре выглядит практически безрамочным, с отсутствующими на нём вырезами. Фронтальная камера устройства будет модульной. Выдвижной блок будет расположен за экраном и будет «выпрыгивать» при включении фронтальной камеры. Основная вертикальная камера с 3 модулями и расположенной под ней вспышкой расположится на задней крышке.

На задней крышке нет датчика считывания отпечатков пальцев, а значит можно предположить, что он расположен непосредственно в экране устройства.

По мнению экспертов, аппарат будет приемником обычного Mi 9 и не получит обновления «железа». Специалисты считают, что смартфон будет на базе процессора Snapdragon 855 с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопительной памяти в максимальной комплектации. Ожидается, что устройство получит Full HD+ AMOLED экран. Насчёт остальных характеристик устройства данных нет.

Ранее Redmi, суббренд Xiaomi, представил похожие безрамочные устройства под названием Redmi K20 и Redmi K20 Pro