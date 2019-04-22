В сеть слили дизайн «убийцы» Huawei P30 Pro

Galaxy Note 10 является последним флагманом Samsung, который оснащен датчиком изображения формата 1/2,55 дюйма. Именно их компания использовала на протяжении последних четырех лет.

Последние утечки информации о новом флагмане Samsung Galaxy Note 10 рассекретили дизайн основной камеры и латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) создал откорректированные рендеры.

Гескин выполнил Galaxy Note 10 в двух вариантах – с одинарной и двойной фронтальной камерой. Инсайдер Ice Universe подтвердил правильность варианта с одинарной камерой. Он обратил внимание на то, что обе версии Galaxy Note 10, и Galaxy Note 10 Pro будут иметь одинарную камеру с лицевой стороны.

Основная камера будет разделена на четыре модуля, расположенных в стиле Huawei P30 Prо – три модуля в ряд, четвертый правее на уровне вспышки. Ice Universe также рассказал, что в следующем году Galaxy S11 охватят многочисленные обновления. Samsung покажет улучшенное качество снимков, благодаря более крупному сенсору с большими пикселями.

В сети прошел слух, что новые смартфоны Galaxy Note 10 и 10 Pro станут значительно быстрее заряжаться. Недавно южно-корейская компания представила технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт.