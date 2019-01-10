Первые банкоматы для поиска детей появились в Нидерландах

В Нидерландах появились первые в своем роде банкоматы для поиска детей. На заставке автоматизированных комплексов разместят портреты пропавших детей и подробную информацию о них.

Система Amber Alert специализируется на том, что помогает искать пропавших детей. Для распространения информации обычно используются такие каналы, как радиовещание и ТВ, интернет-сервисы и мобильная связь. Также в некоторых странах используют в этих целях электронные билборды.

В Нидерландах решили расширить каналы распространения информации. Теперь в стране к традиционным ресурсам системы Amber Alert добавились банкоматы, с помощью которых также можно будет помочь с поисками детей.

На прошедшей неделе в Нидерландах оборудовали более 300 банкоматов, которые будут транслировать на заставке изображения пропавших детей. Терминалы появились в крупных международных аэропортах страны и в торговых центрах. В дальнейшем планируется расширить область охвата. В качестве партнера системы Amber Alert, который предоставил банкоматы по поиску детей, выступил оператор In2Retail.