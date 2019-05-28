Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

Сегодня, 04:22 \\ Техно

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов китайского производителя.

В первые месяцы 2019 года компания Huawei занимала лидирующие позиции по продажам на рынке. В последние десять дней ситуация кардинально изменилась. Из-за прекращения сотрудничества с рядом американских и южно-корейских компаний, пользователи начали отказываться от смартфонов Huawei.

Генеральный директор потребительского подразделения компании в Испании Пол Ван рассказал, что продажи Huawei резко упали на 25-30%. Предполагается, что в других европейских странах разворачивается схожая ситуация.

«Если я скажу, что продажи не пострадали, это было бы ложью», - признал руководитель на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Мадриде. Несмотря на это, Пол Ван указал, что в последние дни корпорация восстановила уровни продаж, которые были в начале мая у различных дистрибьюторов.

Российский сервис объявлений «Юла» сообщил, что число объявлений о перепродаже моделей Huawei увеличилось на 11%. Также, во многих странах стартовали площадки trade-in.

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Автор - Василиса Федорова
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