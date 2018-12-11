Huawei победит «яблоко» даже в кризис: «Китаец» вырвался в лидеры, а Apple «сдулась»?

Сегодня, 22:09 \\ Техно

Huawei переживает не лучшее время, но конкуренты всё равно не могут его обойти, а Apple вместо новинок берётся за iPod Touch.

Huawei переживает не лучшее время, но конкуренты всё равно не могут его обойти, а Apple вместо новинок берётся за iPod Touch.

Известно, что против Huawei ввели санкции, которые не позволяют компании работать в полную силу, ограничивая её возможности. Тем не менее, «китаец» вырвался в лидеры.

Накануне Apple выпустила новый iPod Touch впервые за 4 года тишины в этой линии своей продукции. Однако у многих специалистов такой шаг вызвал недоумение. Сейчас на рынке производителей мобильных телефонов сложилась неплохая ситуация, чтобы «выстрелить» и оторваться от конкурентов. Но даже такой опытный игрок, как Apple, упускает свой шанс.

Некоторые заявляют, что Apple «сдулась». Да, многие хвалят iPod Touch за его внутреннее наполнение тем, что раньше не было доступно, например, функции дополненной реальности и групповые вызовы FaceTime. Также он оснащён новым чипом и опцией добавления дополнительного хранилища, что позволяет ему иметь до 256 ГБ.

Однако эксперты заявляют, что компании стоило бы поработать над новинками в iPhone, иначе складывается впечатление, что Apple совсем потеряла креативность, новых идей нет. Почему компания взялась именно за этот товар, специалисты не понимают. Ведь недавно она начала удалять из своей линейки продукцию, которая не пользуется спросом. Почему остался музыкальный плеер, руководство не объяснило.

Но с таким подходом Huawei победит «яблоко» даже в кризис. И этим уже восхищаются многие эксперты. Глава китайской компании в полной боевой готовности и не теряет стойкости. По его словам, трудности временны, а после производитель станет ещё крепче на позициях лидера.

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Автор - Альбина Холодная
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