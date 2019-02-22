Ложка есть, а меда нет: Большинство бюджетных смартфонов получат поддержку 5G

Сегодня, 07:00 \\ Техно

Xiaomi, Meizu, Nokia и другие производители придумали маркетинговый ход, от которого нет никакой пользы.

Сегодня тайваньский производитель процессоров MediaTek презентовал однокристальную платформу MediaTek 5G SoC. Это бюджетное устройство для смартфонов, выполненное по 7-нм техпроцессу, является самым современным на мировом рынке. Как следует из названия, чипсет имеет модем для 5G и все смартфоны, в которых он будет установлен, смогут обеспечить трафик на сверхвысоких скоростях (до 4,7 Гбит/с).

Производитель также отметил еще одну очень важную особенность устройства. Модем MediaTek 5G SoC передает данные на высокой скорости и при приёме и при отдаче. Высокое качество графики обеспечивает ускоритель Mali-G77. Кодирование и декодирование видео происходит в режиме реального времени в разрешении 4K UHD и высокой частотой обновления. Технические характеристики и стоимость устройства делают его очень привлекательным для производителей смартфонов. Вероятно, уже через пару месяцев большинство бюджетных смартфонов Xiaomi, Meizu, Nokia и других компаний получат поддержку 5G.

Есть только одна проблема — ложка есть, а меда нет. То есть смартфоны с поддержкой 5G уже есть на рынке и скоро их станет значительно больше, но вышек, которые поддерживают новый стандарт, слишком мало, чтобы считать покупку таких устройств целесообразным и раньше 2022 года достаточного покрытия в России не будет. Как отмечают аналитики, модуль 5G это скорее уловка маркетологов, чем функциональное преимущество последних поколений смартфонов.

Поделиться новостью:
Автор - Шура Аш
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ