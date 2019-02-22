Ложка есть, а меда нет: Большинство бюджетных смартфонов получат поддержку 5G

Xiaomi, Meizu, Nokia и другие производители придумали маркетинговый ход, от которого нет никакой пользы.

Сегодня тайваньский производитель процессоров MediaTek презентовал однокристальную платформу MediaTek 5G SoC. Это бюджетное устройство для смартфонов, выполненное по 7-нм техпроцессу, является самым современным на мировом рынке. Как следует из названия, чипсет имеет модем для 5G и все смартфоны, в которых он будет установлен, смогут обеспечить трафик на сверхвысоких скоростях (до 4,7 Гбит/с).

Производитель также отметил еще одну очень важную особенность устройства. Модем MediaTek 5G SoC передает данные на высокой скорости и при приёме и при отдаче. Высокое качество графики обеспечивает ускоритель Mali-G77. Кодирование и декодирование видео происходит в режиме реального времени в разрешении 4K UHD и высокой частотой обновления. Технические характеристики и стоимость устройства делают его очень привлекательным для производителей смартфонов. Вероятно, уже через пару месяцев большинство бюджетных смартфонов Xiaomi, Meizu, Nokia и других компаний получат поддержку 5G.

Есть только одна проблема — ложка есть, а меда нет. То есть смартфоны с поддержкой 5G уже есть на рынке и скоро их станет значительно больше, но вышек, которые поддерживают новый стандарт, слишком мало, чтобы считать покупку таких устройств целесообразным и раньше 2022 года достаточного покрытия в России не будет. Как отмечают аналитики, модуль 5G это скорее уловка маркетологов, чем функциональное преимущество последних поколений смартфонов.